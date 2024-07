Adoption des articles 38 à 76 du projet de règlement intérieur du Conseil national des régions

Les membres du Conseil national des régions et des districts ont approuvé lors de la séance plénière de ce mardi, les articles 38 à 76 du projet de règlement intérieur du Conseil. Au début des travaux, la séance a été consacrée à l’examen et l’approbation des articles 38, 39 et 40 relatifs à la commission des présidents et représentants des districts.

Parmi les dispositions de ces articles, la commission des présidents et des représentants des districts est une entité consultative qui se réunit obligatoirement une fois tous les trois mois ou chaque fois en cas de besoin.

Elle est composée du président du Conseil, des présidents des commissions et des représentants des cinq districts.