Nassif Zeytoun se marie avec Daniella Rahma : Détails exclusifs sur la cérémonie confidentielle

Aujourd’hui, le lundi 1er juillet 2024, Nassif Zeytoun célèbre son mariage avec Daniella Rahma au Liban, mettant ainsi fin à une histoire d’amour longtemps gardée secrète et niée par le couple. Le site ET en arabe révèle quelques détails exclusifs sur le mariage, que les époux ont également choisi de garder très confidentiels. La cérémonie sera restreinte à la famille et à quelques amis très proches. Selon ET en arabe, aucune photographie ne sera autorisée pendant le mariage, et tous les invités devront placer leurs téléphones dans des casiers spéciaux ou des pochettes qui empêchent l’utilisation des caméras. Nassif et Daniella prévoient de partager une photo officielle sur leurs pages de médias sociaux. Selon des sources exclusives d’ET en arabe, aucun détail supplémentaire sur le mariage ou sur l’histoire d’amour de Nassif et Daniella ne sera divulgué, sauf à travers un documentaire ou un court métrage actuellement en préparation.