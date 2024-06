Le ministère de l’éducation envisage d’élaborer une stratégie nationale pour promouvoir l’éducation inclusive, selon un communiqué publié dimanche.

Le ministère organisera, après la proclamation des résultats des examens nationaux, une journée d’étude qui regroupera des experts des ministères de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des affaires sociales, de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées et de la santé ainsi que des associations concernées pour élaborer un guide de national de référence de l’éducation inclusive comportant des guides de travail des adaptations pédagogiques et des types d’évaluation adaptés aux besoins spécifiques des élèves.

Une stratégie nationale globale de formation à l’éducation inclusive qui inclut tous les acteurs éducatifs, sans négliger la vie scolaire, sera mise en oeuvre dans le cadre d’une nouvelle structure des services scolaires avec une dimension sociale et culturelle, outre la construction d’un système numérique pour l’éducation inclusive, la promotion du secteur de la psychologie au ministère de l’éducation à travers la résolution des problèmes professionnels auxquels sont confrontés les psychologues.