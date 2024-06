Elyes Gharbi décide de quitter “Midi Show”

Le journaliste Elyes Gharbi a annoncé, ce vendredi 28 juin 2024, qu’il ne sera plus à la tête de l’émission politique emblématique de Mosaïque FM, Midi Show, lors de la reprise de la grille hivernale.

Midi Show est l’une des émissions les plus populaires et les plus écoutées de la scène radiophonique tunisienne. Elyes Gharbi a précisé qu’il avait personnellement pris la décision de quitter l’émission, exprimant ses vœux de succès et de réussite aux futures générations qui prendront en main cette émission phare.