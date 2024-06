50 jours en prison : le message poignant de Mourad Zeghidi

L’avocat Ghazi Mrabet a publié ce vendredi 28 juin 2024 un message poignant de la part du journaliste Mourad Zeghidi, marquant ses 50 jours de détention, et coïncidant avec la fin de la saison médiatique.

Mourad Zeghidi a exprimé que, au-delà de la perte de liberté, ce qui l’affecte le plus est l’absence de ses rendez-vous quotidiens et hebdomadaires sur la radio IFM et la chaîne Elhiwar Ettounsi, où il animait des débats riches et importants. Il déplore l’impact de son absence sur le débat public. Malgré tout, il accepte son sort si cela est le prix à payer pour la liberté et la pluralité de l’information, et exprime une profonde gratitude envers ceux qui lui ont témoigné solidarité et soutien. Pour rappel, Mourad Zeghidi a été condamné à un an de prison selon le décret 54 pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles.