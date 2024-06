Censure au Festival de Hammamet : ‘le bout de la mer’ de Fadhel Jaïbi interdit !

L’annulation de la représentation de la pièce « Le bout de la mer » de Fadhel Jaïbi au Festival international de Hammamet a suscité une vive réaction de la part d’Abdelhalim El Messaoudi, directeur de l’Institut supérieur d’art dramatique (Isad).

Dans une publication récente sur les réseaux sociaux, il a vivement critiqué cette décision de censure motivée par des considérations morales, dénonçant cette pratique comme une atteinte à la liberté artistique et intellectuelle. Pour lui, cette action non seulement insulte les artistes et les intellectuels, mais représente également une régression morale qui va à l’encontre de la mission culturelle et éducative des institutions telles que le Centre International Méditerranéen d’Hammamet. La pièce, une adaptation contemporaine du mythe de Médée et de Jason, aborde des thèmes sociaux et philosophiques profonds, interrogeant la société actuelle à travers un prisme artistique critique et déconstructif.