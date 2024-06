Alerte sanitaire : l’Union des agriculteurs met en garde contre un mal contagieux chez les bovins en Algérie

L’Union des Agriculteurs a lancé une alerte aujourd’hui, mercredi, suite à l’apparition de foyers de dermatite nodulaire contagieuse chez les bovins dans plusieurs wilayas algériennes.

L’organisation a appelé tous les éleveurs à la vigilance et à la prudence, en mettant en œuvre des mesures de sécurité biologique. Il est impératif d’informer rapidement les autorités régionales, locales et les services vétérinaires en cas d’apparition de symptômes tels que des nodules de tailles variées sur la peau des animaux et de la fièvre. Ce virus, transmissible entre les animaux par des vecteurs comme les moustiques, les mouches et les tiques, est considéré comme une maladie transfrontalière grave, nécessitant une action rapide et concertée pour prévenir sa propagation vers la Tunisie.