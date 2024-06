Noureddine Taboubi appelle à l’instauration d’un contrat politique et social “mur et réfléchi”

Le secrétaire général de l’Union générale Tunisienne du Travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a appelé, vendredi à Gafsa, à l’instauration d’un contrat social et politique “mûr et réfléchi” basé sur le partage des responsabilités tout en se référant à la centrale syndicale.

Il a rappelé, dans une déclaration à la TAP, en marge de la cérémonie de commémoration du 57ème anniversaire du décès du leader syndicaliste Ahmed Tlili, que l’UGTT avait recommandé l’instauration d’un contrat social selon des conditions qui garantissent la réussite des mécanismes démocratiques et électoraux et l’exercice effectif de la démocratie.

“L’exercice de la démocratie ne se limite pas au jour des élections et englobe les tensions et le climat général qui précédent cette échéance” a-t-il dit.

Il a appelé à la nécessité de reprendre les négociations sociales, précisant que l’UGTT appuie toutes les initiatives et actions positives”.

Et d’ajouter: “Le mouvement syndical n’a pas de positions figées et s’adapte à l’évolution de toutes les situations”, notant que l’UGTT n’est pas un parti politique et bénéficie d’une maturité politique qui lui permet d’analyser la situation actuelle.

A noter que l’Union régionale du travail de Gafsa (UGTT) organise, vendredi et samedi, une manifestation pour la commémoration du 57e anniversaire du décès du leader syndicaliste Ahmed Tlili, placée sous le thème “Ahmed Tlili et la contribution qualitative dans le cadre des 100 ans du mouvement syndical” en présence d’un grand nombre de syndicalistes et représentants du bureau exécutif de l’UGTT.