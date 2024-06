La première Samsung Galaxy Watch FE avec des fonctionnalités de santé étendues

Encore plus d’utilisateurs peuvent désormais bénéficier des aperçus de santé et des expériences connectées Galaxy dans un design élégant

Aujourd’hui, Samsung annonce le lancement de la Galaxy Watch FE [1], permettant à encore plus d’utilisateurs de profiter des fonctionnalités de santé étendues de Samsung. La Galaxy Watch FE intègre le matériel de pointe et la surveillance de santé et de fitness de nouvelle generation [2] de la Galaxy Watch. Tout cela dans un design élégant et durable. Cette nouvelle montre intelligente est parfaite pour quiconque souhaite améliorer sa santé grâce à des aperçus détaillés.

« Samsung veut rendre la surveillance de la santé et du fitness accessible au plus grand nombre de personnes à travers le monde pour les aider à améliorer leur santé et à atteindre leurs objectifs », déclare Davy Moons, directeur du marketing chez Samsung Electronics Belgique. « Avec la nouvelle Galaxy Watch FE, encore plus de personnes auront accès à des aperçus de santé personnalisés, ce qui les motivera à travailler sur leur santé. »

Chaque jour plus sain et plus motivé

La Galaxy Watch FE est équipée du capteur avancé BioActive de Samsung. 24 heures sur 24, les utilisateurs reçoivent des conseils personnalisés et utiles. Il existe diverses fonctions de sommeil [3], allant de la surveillance des habitudes de sommeil au coaching de sommeil [4]. Les utilisateurs peuvent également surveiller leur santé cardiaque de plusieurs manières. Avec HR Alert, les rythmes cardiaques anormalement élevés ou bas peuvent être détectés et la Notification de Rythme Cardiaque Irrégulier (IHRN) [5] surveille proactivement les rythmes cardiaques pour détecter la fibrillation auriculaire (FA). De plus, les utilisateurs peuvent surveiller leur tension artérielle [6] et leur ECG [7].

Les coureurs peuvent suivre plus de 100 entraînements différents et leur progression directement depuis leur poignet. L’analyse avancée de la course les aide non seulement à analyser leurs performances, mais peut également fournir des aperçus et des conseils pour prévenir les blessures. Avec la Personalized Heart Rate Zone [8], les utilisateurs peuvent définir leurs propres objectifs en fonction de leur condition physique.

La Galaxy Watch FE motive également les gens à atteindre leurs objectifs de santé. La Body Composition [9] fournit des données complètes sur le corps et la forme physique, et les utilisateurs peuvent également fournir des messages de motivation.

Connectée à l’écosystème Galaxy [10]

Comme pour chaque gamme Galaxy Watch, la FE peut se connecter de manière transparente avec d’autres appareils Samsung Galaxy. Avec Find My Phone [11], les utilisateurs peuvent retrouver rapidement et facilement leur téléphone lorsque la connexion avec leur montre est rompue. Avec le Camera Controller [12], l’appareil photo d’un smartphone Samsung peut être contrôlé à distance. Par exemple, les utilisateurs peuvent modifier ou zoomer à partir de leur poignet en mode photo / vidéo / portrait.

Design pour tous

La Galaxy Watch FE a une taille de 40 mm et un look renouvelé, basé sur le design iconique de la gamme Galaxy Watch. Elle est disponible en trois couleurs – Black, Pink Gold et Silver – et avec de nouveaux bracelets [13] ornés de coutures bleues et orange. Il existe également plusieurs nouveaux cadrans de montre permettant aux utilisateurs de personnaliser leur montre, et le bracelet à attache rapide facilite le changement de bracelet. La Galaxy Watch FE est équipée de verre saphir pour une protection supplémentaire contre les rayures.

Disponibilité [14]

La Galaxy Watch FE sera disponible dans le monde entier à partir de cet été.

Pour plus d’informations sur la Galaxy Watch FE, rendez-vous sur : www.samsungmobilepress.com, news.samsung.com/global ou www.samsung.com/galaxy-watch .

Galaxy Watch FE

Matériau & Couleur [15]

Boîtier en aluminium

Black, Pink Gold, Silver

Dimensions [16]

& Poids [17]

39,3 x 40,4 x 9,8mm / 26,6g

Affichage

1,2-inch, 396×396, Super AMOLED, Full Color Always On Display

Processeur

Exynos W920 Dual-Core 1,18GHz

Mémoire & Stockage

​

1,5GB geheugen + 16GB opslag

Batterie [18] (typique)

247 mAh

Recharge sans fil basée sur WPC

Système d’exploitation [19]

Wear OS Powered by Samsung

Interface utilisateur

One UI 5 Watch

Capteurs

Capteur BioActive de Samsung (fréquence cardiaque optique + cœur électrique + analyse d’impédance bioélectrique), accéléromètre, baromètre, gyroscope, capteur géomagnétique, capteur de lumière

Connectivité

Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2,4+5GHz, NFC, GPS/ Glonass / Beidou /Galileo

Durabilité

5ATM + IP68 [21] / MIL-STD-810 H

Compatibilité

Android 11.0 ou supérieur avec plus de 1,5 Go de mémoire [21]

[1] La disponibilité peut varier selon le marché, le modèle et le smartphone associé. Toutes les fonctionnalités, caractéristiques, spécifications et autres informations sur le produit dans ce document, y compris mais sans s’y limiter les avantages, le design, le prix, les composants, les performances, la disponibilité et les capacités du produit, peuvent être modifiées sans préavis.

[2] Destiné uniquement à des fins de bien-être général et de fitness. Pas destiné à être utilisé pour la détection, le diagnostic, la surveillance ou le traitement d’une condition médicale ou d’une maladie. Toutes les informations relatives à la santé accessibles via l’appareil et/ou l’application ne doivent pas être considérées comme des conseils médicaux. Les utilisateurs doivent consulter un médecin pour obtenir des conseils médicaux. Certaines fonctionnalités peuvent varier selon le marché, le fournisseur ou l’appareil connecté.

[3] Les fonctions de sommeil sont uniquement destinées à des fins de bien-être général et de fitness. Les mesures sont uniquement destinées à votre référence personnelle. Consultez un spécialiste médical pour obtenir des conseils.

[4] Nécessite des données de sommeil d’au moins sept jours, y compris deux jours de congé.

[5] La fonctionnalité IHRN est disponible uniquement dans certains marchés. Disponible sur les appareils Wear OS version 4.0 ou supérieure. Pas destinée à notifier chaque rythme irrégulier indiquant une FA, et l’absence de notification ne signifie pas qu’il n’y a pas de processus pathologique. Pas destinée aux utilisateurs avec d’autres arythmies connues. Les fonctionnalités sont prises en charge via l’application Samsung Health Monitor. La disponibilité peut varier selon le marché ou l’appareil. En raison des restrictions de marché pour obtenir l’approbation/l’enregistrement en tant que logiciel en tant que dispositif médical (SaMD), cela fonctionne uniquement sur les montres et smartphones achetés dans les marchés où le service est actuellement disponible (le service peut cependant être limité lorsque les utilisateurs voyagent vers des marchés où le service n’est pas disponible). Cette application ne peut être utilisée pour les mesures qu’à partir de 22 ans.

[6] La fonction Blood Pressure est disponible uniquement dans certains marchés. Pour garantir l’exactitude, les utilisateurs doivent calibrer leur appareil tous les quatre semaines avec un brassard de tensiomètre traditionnel. La fonction Tension Artérielle ne peut pas diagnostiquer l’hypertension ou d’autres conditions, ni détecter des signes de crise cardiaque. Pas destiné à remplacer les méthodes traditionnelles de diagnostic ou de traitement par un professionnel de santé qualifié.

[7] La fonction ECG est disponible uniquement dans certains marchés. Pas destiné à remplacer les méthodes traditionnelles de diagnostic ou de traitement. La fonction n’est pas destinée aux utilisateurs avec d’autres arythmies que la FA. Les utilisateurs ne doivent pas interpréter ou prendre des actions cliniques basées sur la sortie de l’appareil sans consulter un professionnel de santé qualifié.

[8] Pour mettre à jour la plage de chaque zone de fréquence cardiaque pour la course en fonction des capacités cardiopulmonaires, il faut courir à l’extérieur pendant plus de 10 minutes à une vitesse constante de 4 km/h ou plus.

[9] La composition corporelle ne doit pas être utilisée si vous avez un stimulateur cardiaque implanté ou tout autre dispositif médical implanté, ou si vous êtes enceinte. Les résultats de mesure peuvent ne pas être exacts si vous avez moins de 20 ans. Destiné uniquement à des fins de bien-être général et de fitness.

[10] La disponibilité de certaines applications/fonctionnalités peut varier selon le marché, le fournisseur ou l’appareil connecté.

[11] Pour cette fonctionnalité, la montre de l’utilisateur doit être couplée avec le téléphone et connectée au même compte Samsung. La disponibilité peut varier selon le marché et l’appareil connecté.

[12] Le contrôleur de caméra est pris en charge sur la Galaxy Watch4 et les modèles de Galaxy Watch plus récents, s’ils sont couplés avec la série Galaxy S9 et supérieure. La fonction de zoom du contrôleur de caméra est disponible sur la série Galaxy Watch4 et les modèles de Galaxy Watch plus récents couplés à un smartphone de la série Galaxy S, Galaxy Note et Galaxy Z avec One UI 5.1 ou supérieur avec prise en charge du contrôleur de caméra.

[13] Vendus séparément. La disponibilité des bracelets de montre peut varier selon le marché ou le fournisseur.

[14] La disponibilité peut varier selon le marché ou le fournisseur. Les modèles, couleurs, tailles et bracelets pris en charge peuvent varier selon le marché ou le fournisseur.

[17] La disponibilité des couleurs peut varier selon le marché.

[16] Mesuré sans les capteurs de santé.

[17] Mesuré sans le bracelet.

[18] La durée de vie réelle de la batterie peut varier en fonction de l’environnement réseau, des habitudes d’utilisation et d’autres facteurs.

[19] Wear OS propulsé par Samsung fonctionne sur les téléphones avec la version la plus récente d’Android (à l’exception de l’édition Go et des téléphones sans Google Play Store). Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier entre les plateformes et les marchés, avec une compatibilité pouvant changer.

[20] La Galaxy Watch FE est étanche jusqu’à une profondeur de 50 mètres pendant 10 minutes selon la classification 5ATM. Non adapté pour la plongée ou les activités aquatiques à haute pression. Si l’appareil ou vos mains sont mouillés, ils doivent être soigneusement séchés avant utilisation. La Galaxy Watch FE offre une protection contre la pénétration de la poussière et de l’eau douce (IP68) jusqu’à une profondeur maximale de 1,5 mètre pendant un maximum de 30 minutes. Veuillez consulter le guide de l’utilisateur pour plus d’informations, y compris les instructions d’entretien et d’utilisation.

[21] L’activation de l’appareil est disponible uniquement après la connexion à un smartphone prenant en charge les services mobiles de Google. Les appareils compatibles peuvent varier selon le marché, le fournisseur ou la marque de l’appareil.

