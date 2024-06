Football – Coupe de Tunisie 2023-2024 (Quarts de finale) : Deux chocs à Sousse et à Monastir, à l’affiche

Les regards seront tournés ce week-end vers les quarts de finale de la coupe de Tunisie, édition 2023-2024, qui proposeront deux chocs prometteurs dimanche entre l’US Monastir et le Club Africain d’une part et l’Etoile du Sahel et le Stade Tunisien d’autre part.

L’US Monastir qui vient de décrocher son billet pour la prochaine Ligue des champions en s’assurant la place du dauphin, accueillera dans son fief de Mustapha Ben Jannet, le Club Africain avec l’espoir d’aller le plus loin possible dans cette compétition qu’elle avait remportée en 2020.

Après avoir éliminé l’ES Metlaoui et l’AS Gabès aux tours précédents, les protégés de Lassad Jarda tenteront de profiter de l’avantage du terrain et du public pour rééditer le scénario du match aller du play-off (4-0) et conforter leur invinciblité à domicile pour le 9e match de suite.

En face, le Club Africain, deuxième club le plus titré dans l’histoire de la compétition avec 13 sacres remportés, abordera la rencontre avec la ferme volonté de prendre sa revanche après la dernière défaite essuyée devant ce même adversaire et sauver sa saison au bout d’un parcours décevant en Ligue 1 qui l’a vu terminer à la 6e et dernière place de la phase play-off.

Condamnée à jouer ses trois derniers matches de coupe en dehors de ses bases, la formation de Bab Jedid, 27 fois finaliste, aura à coeur de passer l’écueil de ces quarts de finale avec l’objectif d’atteindre le dernier stade de la compétition et de décrocher le titre qualificatif pour la Coupe de la Confédération.

L’autre choc des quarts, opposera également dimanche, l’Etoile du Sahel au Stade Tunisien au stade olympique de Sousse.

Un débat fort attrayant entre l’équipe de la perle du Sahel, 3e club le plus titré de la compétition avec 10 sacres sur 25 finales disputées, et le club du Bardo, détenteur de 6 trophées pour 10 finales jouées.

Ce cinquième face-à-face entre les deux équipes cette saison après trois matches nuls et une victoire pour les étoilés en Ligue 1, s’annonce indécis et promet du suspense. Malgré l’avantage du terrain, la formation du Sahel évoluera sous la pression de son public qui ne tolèrera aucun autre faux-pas pouvant ternir le bilan déjà décevant de son équipe cette saison après une 5e place en championnat. Une situation que l’équipe du Bardo tentera d’exploiter pour bien négocier le match et accéder au dernier carré de la compétition.

En attendant, une affiche intéressante sera en ouverture de ces quarts de finale, vendredi, au stade 15 octobre, qui opposera deux équipes de divisions différentes, le CA Bizertin (L1) et le SC Ben Arous, qui vient d’être relégué en Ligue 3.

Le CA Bizertin, six fois finaliste et trois fois vainqueur de la coupe (1982, 1987 et 2013) et qui vient d’assurer son maintien parmi l’élite, partira logiquement favori pour remporter ce match face aux Banlieusards du sud qui n’ont pu éviter le purgatoire à la fin de cette saison, avec l’objectif de poursuivre son chemin vers le stade final de la compétition.

De son côté, le SC Ben Arous abordera cette rencontre avec l’intention de créer à nouveau la surprise après avoir éliminé aux tours précédents le SC Moknine et la JS Omrane, nouvellement promu en Ligue 1.

Le dernier quart mettra aux prises, samedi, l’O.Béja, tenant du trophée, et l’AS Marsa. Un duel qui s’annonce passionnant entre deux formations qui ont des traditions riches et confirmées en coupe.

D’un côté, le club de la capitale du sucre, cinq fois finaliste pour trois sacres, dont le dernier acquis la saison écoulée aux dépens de l’Espérance de Tunis (club le plus titré avec 15 sacres), tentera de rééditer son exploit et couronner une saison plutôt respectable (leader du groupe play-out).

De l’autre, le club phare de la banlieue nord de Tunis, un habitué des derniers tours de la coupe avec 14 finales disputées dont 5 remportées (1961, 1977, 1984, 1990 et 1994).

Les deux formations ne manqueront, certes, pas de motivation, mais n’aborderont pas ce duel avec le même esprit, entre des Béjaois, ayant terminé la saison leaders du groupe Play-out et des Marsois qui retrouvent la Ligue 2 après leur défaite en match barrage devant l’AS Soliman.

Voici le programme des quarts de finale:

Vendredi 21 juin:

16h00 : CA Bizertin – SC Ben Arous

Samedi 22 juin:

16h00 : O. Béja – AS Marsa

Dimanche 23 juin:

16h00 : Etoile du Sahel – S. Tunisien

19h00 : US Monastir – Club Africain