Football – Ligue 1 (play-off/dernière journée) : les places africaines en ligne de mire

Le titre de champion étant déjà assuré par l’Espérance de Tunis, les yeux seront braqués désormais sur les places africaines convoitées par l’US Monastir, le Stade Tunisien et le CS Sfaxien, à l’occasion de la 10e et dernière journée play-off de la Ligue 1 du football professionnel, prévue mercredi et jeudi.

Sur la pelouse du stade de Ben Jannet, l’US Monastir, dauphin avec 15 points accueillera, mercredi, le Stade Tunisien, troisième avec 12 points ex aequo avec le CS Sfaxien qui recevra l’Espérance de Tunis jeudi au Mhiri.

Les usémistes qui récupèreront leur gardien international Béchir Ben Said, de retour d’une suspension, auront besoin d’un point pour terminer à la deuxième place et retrouver la Ligue des champions pour la deuxième fois après 2022, sachant qu’ils sont déjà assurés d’une place en Coupe de la Confédération indépendamment des résultats de l’ultime journée.

Pour sa part, l’équipe du Bardo sera dans l’obligation de victoire pour garantir une participation continentale après 20 ans d’absence, mais doit attendre le résultat du match CS Sfaxien-Espérance, jeudi, pour se fixer sur son destin. En effet, seule la victoire associée à une contre-performance des Sfaxiens, garantira aux Stadistes la deuxième place et la Champions League aussi, et ce serait pour la première fois de leur histoire. Mais en cas de succès associé à une victoire du CS Sfaxien, les coéquipiers de Haythem Jouini termineront troisièmes et joueront la coupe de la CAF.

Le match opposera les deux meilleures lignes défensives de la phase play-off, avec 4 buts encaissés par chacune des deux équipes en 9 journées, ce dont vont profiter Lassaad Jarda et Hammadi Daou pour terminer sur une note positive qui concluera leur saison en beauté avant d’aborder les quarts de finale de la coupe de Tunisien, ce week end face au C.Africain et à l’Etoile du Sahel.

Le CS Sfaxien, troisième club interessé par les places africaines, disputera le dernier clasico de la saison face à l’Espérance de Tunis qui vient de s’assurer le titre pour la 33e fois de son histoire. Les locaux qui ne pourront pas compter sur les services du Guinéen Fodé Camara, suspendu, tenteront de décrocher leur premier succès à domicile et parvenir à la marque devant leur public, après une série de trois matches nuls et une défaite, tout en espérant un faux-pas du Stade Tunisien pour participer à la coupe de la CAF.

Les protégés de Mohamed Kouki auront, néanmoins, l’occasion de retrouver cette compétition en cas de match nul avec l’Espérance et de défaite des Stadistes ou bien au cas où ils finiront ex aequo avec le Stade Tunisien seulement.

De son côté, l’Espérance de Tunis, auréolée de son tout nouveau sacre, ira à Sfax avec l’intention d’aligner sa troisième victoire de suite face à un adversaire qui l’avait tenu en échec au match aller (1-1), en comptant sur le retour de son jeune gardien Amenallah Memmiche, de son arrière-gauche Mohamed Amine Ben Hmida et de son milieu Ghaylène Chalali après avoir purgé de leur suspension.

Le coach portugais Miguel Cardoso ne pourra pas néanmoins compter sur ses deux Brésiliens, le meneur de jeu Yan Sasse et le buteur Rodrigo Rodriguez, autorisés par le club à rentrer à leur pays.

Le troisième match de la journée, programmé mercredi, sera un clasico sans enjeu entre le Club Africain et l’Etoile du Sahel dont le seul objectif est d’éviter la dernière place, l’équipe de Bab Jedid fermant la marche avec 8 points, à une longueur de retard sur son adversaire du jour.

Au bout d’un parcours décevant en phase play-off, le Club Africain n’a obtenu qu’une seule victoire tandis que l’Etoile du Sahel n’en a remporté aucune. Un résultat positif sera non seulement déterminant pour le classement mais bon aussi pour le moral des joueurs avant de disputer les quarts de finale de la coupe de Tunisie, leur dernière chance pour sauver leur saison et s’assurer une participation en coupe de la CAF.