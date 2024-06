Prévisions météo pour cette nuit : températures jusqu’à 36 degrés dans certaines régions

Cette nuit, le temps sera partiellement nuageux dans le nord et le centre, et peu nuageux dans le sud, selon le bulletin de suivi de l’Institut national de la météorologie.

Les températures nocturnes varieront entre 23 et 27 degrés dans le nord, les régions côtières et les hauteurs, et entre 28 et 32 degrés dans le reste des régions, atteignant 36 degrés dans l’extrême sud. Le vent soufflera de secteur est, assez fort localement de 30 à 50 kilomètres par heure dans le sud avec la formation de tourbillons de sable dans le sud-ouest, et faible à modéré de 15 à 20 kilomètres par heure dans le reste des régions.