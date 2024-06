Tunisie – Météo  : Les températures en hausse, entre 38 et 42 °

Ciel partiellement nuageux sur le nord et peu nuageux dans le reste des régions. Les nuages deviennent progressivement plus denses l’après-midi dans les régions ouest du nord et du centre avec apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies éparses. Les pluies concerneront localement les régions Est.

Vent relativement fort de 30 à 50 km/h prés des côtes et faible à modéré à l’intérieur du pays.

Mer peu agitée à agitée dans le Golfe de Gabès et agitée à localement très agitée sur le reste des côtes.

Températures en hausse avec des maximales comprises généralement entre 38 et 42 °C avec vent de sirocco localement, à l’exception du nord ouest, du Cap Bon et des côtes du sud-est où les températures maximales varieront entre 28 et 34 °C.