Huile d’olive tunisienne : première mondiale au concours international d’Abu Dhabi avec 60 médailles

La Tunisie a été couronnée première mondiale en remportant 60 médailles d’or lors du concours afro-asiatique international d’huile d’olive vierge extra, organisé par le groupe suédois “Global Olive Oil Competitions” les 9, 10 et 11 juin 2024 à Abu Dhabi.

Avec plus de 100 entreprises de 14 pays participants, la Tunisie s’est distinguée avec 47 médailles d’or pour la qualité, 8 pour la meilleure huile d’olive santé au monde et 5 pour les huiles aromatisées, en plus de 3 médailles d’argent. L’Espagne a obtenu la deuxième place, suivie par le Brésil, la Grèce et l’Italie. Cette victoire marque la troisième fois consécutive en deux mois que la Tunisie se classe première dans des concours internationaux, après ses succès en Suisse et à Copenhague. La région de Kairouan, deuxième productrice nationale d’olives irriguées après Sidi Bouzid, a remporté 9 médailles d’or.