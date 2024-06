Tunisie : récupération de pièces archéologiques de France

La Tunisie a récemment annoncé le rapatriement d’un ensemble précieux de pièces archéologiques en provenance de France.

Cette récupération a eu lieu la semaine dernière grâce à la coordination entre le ministère des Affaires culturelles et le ministère des Affaires étrangères et des Tunisiens à l’étranger. Les pièces comprennent un diadème en pierre calcaire datant probablement du IIIe siècle avant J.C., des bases de colonnes probablement de la période tardive, des pierres de baliste en calcaire de l’époque romaine, ainsi que trois armes à feu (mousquets) du XIXe siècle et une ceinture de cartouches en cuir du XXe siècle. Ces artefacts étaient en possession d’un citoyen français qui a travaillé en Tunisie dans le domaine militaire entre 1954 et 1959, les ayant emportés en France par la suite.

Son fils a ensuite collaboré avec l’ambassade et le consulat généraux de Tunisie à Paris pour signaler ces pièces et sécuriser leur retour en Tunisie.