Ce soir, le ciel sera partiellement voilé par des nuages passagers dans la plupart des régions.

Les températures nocturnes varieront généralement entre 18 et 23 degrés dans la plupart des régions et entre 25 et 29 degrés dans le sud-ouest. Les vents seront faibles à modérés, du secteur nord dans le nord et le centre, près des côtes, et du secteur est dans le sud.