Tunisie – Météo : Possibilité de pluies locales dans ces régions

Ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions. Les nuages deviennent progressivement plus denses, l’après-midi, sur les régions ouest du nord et du centre avec apparition de cellules orageuses locales accompagnées de pluies et de chute de grêles par endroits.

Vent relativement fort à localement fort prés des côtes Est et sur le sud avec phénomènes locaux de sable réduisant la visibilité horizontale, et faible à modéré ailleurs.

Mer peu agitée dans le nord et agitée à localement très agitée sur les côtes Est.

Températures maximales comprises entre 24 et 29°C dans le nord, les hauteurs ouest et les régions Est du centre et du sud, entre 30 et 35°C ailleurs et aux alentours de 40°C dans l’extrême sud.