Football – Ligue 1 (8e j.Play-off) : L’Epérance de Tunis remporte le derby de la capitale…dans le chaos

L’Espérance de Tunis a remporté le derby de la capitale face au Club Africain (2-1), dans un match qui n’a pas manqué de débordements, disputé dimanche au stade Hamadi Agrébi de Radès, en clôture de la 8e journée play-off.

Les sang et or ont scellé le sort de ce 140e derby dès la première mi-temps en inscrivant deux buts dans les 30 premières minutes avant que les clubistes ne réduisent le score dans le temps additionnel, remportant ainsi une victoire bonne pour le moral après leur dernier échec en finale de la Ligue des champions d’Afrique.

Les protégés de Miguel Cardoso ont en effet cueilli à froid leur adversaire grâce au Brésilien Yan Sasse qui a profité d’une erreur de la défense clubiste pour ouvrir les hostilités d’une puissante frappe du côté gauche (3e).

De leur côté, les hommes de Faouzi Benzarti multipliaient à nouveau les erreurs défensives, ce qu’ils ont payé cash après le deuxième but inscrit par le Brésilien Rodrigo Rodriguez, en reprenant une passe décisive de Sasse dans la surface (26).

Les clubistes ont été néanmoins les plus menaçants devant les buts de Memmiche notamment par Hamdi Labidi (29), Kingsley Eduwo (48) et Taieb Meziani (52) mais la défense espérantiste s’est montrée vigilante tandis que le jeune portier a été à plusieurs reprises décisif.

En revanche, le spectacle footballistique entre les deux grands rivaux de la capitale fut interrompu par le lancement des bouteilles et des objets sur le terrain tandis qu’une dense fumée de fumigènes utilisés pour le craquage des milliers des supporters clubistes a envahi le terrain obligeant l’arbitre irakien d’arrêter le match pour une dizaine de minutes.

Une fois le jeu repris, le rythme baissait d’intensité et les deux équipes multipliaient les fautes, avant que le match ne s’arrête à nouveau à la 86e après utilisation du gaz lacrymogène par les forces de sécurité suite à un accrochage avec les supporters.

Après le retour au calme et le départ de la plupart des supporters, les deux équipes reprenaient le jeu et ce sont les clubistes qui ont été cette fois les plus dangereux. Ces derniers se sont vu finalement accorder un penalty après recours à la VAR, transformé par Eduwo à la 110e pour réduire le score pour les siens.

Grâce à ce succès, l’Espérance de Tunis conforte son leadership avec 20 points et se retrouve à 1 point du sacre. Avec 5 points d’avance sur son poursuivant immédiat et prochain adversaire, l’US Monastir, l’équipe de Bab Souika pourra se contenter d’un match nul pour décrocher le précieux sésame dans 15 jours, à l’occasion de la 9e et avant-dernière journée play-off.

De son côté, le Club Africain qui concède son troisième revers de suite, reste scotché à la dernière place avec 7 points, et voit les chances d’une participation à une compétition africaines s’éloigner.

Les résultats :

Dimanche 2 juin :

A Radès:

C. Africain 1 Kingsley Eduwo (90+10)

Espérance ST 2 Yan Sasse (3), Rodrigo Rodriguez (26)

Déjà joués

Vendredi 31 mai :

A Monastir :

US Monastir 1 Chiheb Jebali (90+6)

CS Sfaxien 0

Déjà joué

Samedi 25 mai:

A Sousse :

Etoile du Sahel 0

S.Tunisien 0

Classement: Pts J V N P Bp Bc Diff

1- Espérance ST 20 8 5 2 1 11 7 +4

2- US Monastir 15 8 3 4 1 7 2 +5

3- S Tunisien 11 8 1 6 1 3 3 -2

4- CS Sfaxien 9 8 1 5 2 4 4 0

5- ES Sahel 9 8 0 6 2 3 5 -2

6- C. Africain 7 8 1 3 4 3 10 -7