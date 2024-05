Cérémonie d’accueil officielle en l’honneur du président de la République à Pékin (vidéo)

Une cérémonie d’accueil officielle a été organisée, vendredi à Pékin, en l’honneur du président de la République, Kaïs Saïed, et de son épouse, à l’occasion de la visite d’Etat qu’il effectue en République populaire de Chine.

Le chef de l’Etat et son homologue chinois, Xi Jinping, ont salué les drapeaux au son des hymnes nationaux des deux pays avant de passer en revue un détachement des armées qui leur rendaient les honneurs, indique un communiqué de la présidence de la République.

Une salve de coups de canon a été tirée en l’honneur du président Kaïs Saïed et de son épouse.

Une séance de travail élargie entre les délégations des deux pays a eu lieu, après la cérémonie d’accueil.

Au cours de cette réunion, le chef de l’Etat s’est dit convaincu que cette visite donnera une impulsion nouvelle aux “excellentes” relations unissant la Tunisie et la Chine, depuis soixante ans déjà, qui ont été couronnés par plusieurs réalisations et projets bilatéraux.

Le président de la République a réaffirmé que la Tunisie soutient “l’unité de la Chine” et “l’exercice entier de sa souveraineté sur tout son territoire”, soulignant l’attachement de la Tunisie à “l’indépendance de ses choix nationaux issus de la volonté du peuple” ainsi que “le rejet ferme de toute ingérence dans ses affaires internes”.

Il a souligné que la Tunisie et la Chine qui partagent des valeurs communes ont la possibilité de nouer une coopération fructueuse plus large et plus complète dans plusieurs domaines, faisant part de la volonté de la Tunisie de conclure un partenariat stratégique avec la Chine permettant de mettre en œuvre une série de projets de développement prioritaires en Tunisie, en particulier dans les secteurs de la santé, de l’infrastructure, de l’économie verte, des transports, de la transition énergétique, de l’aménagement des installations sportives et de la technologie moderne.

Pour le président Saïed, cette visite en Chine donnera le coup d’envoi d’un processus visant à renforcer ce qui a été réalisé au niveau bilatéral et à lancer de nouveaux projets de développement et d’investissements prometteurs pour les deux parties, et ce dans le cadre du respect mutuel et de l’intérêt commun.

Par ailleurs, le chef de l’Etat a réaffirmé la position constante de la Tunisie en faveur du droit des Palestiniens d’établir un Etat indépendant, réitérant le soutien indéfectible au peuple palestinien frère dans sa lutte contre les crimes de génocide qu’il subit.

Il a ajouté que la Tunisie soutient les revendications légitimes des Palestiniens, dont l’établissement d’un État souverain indépendant sur l’ensemble du territoire palestinien avec pour capitale al-Qods.

Pour sa part, le président chinois Xi Jinping a déclaré que cette visite apportera une nouvelle dynamique aux relations bilatérales et renforcera les efforts communs entrepris en vue de consolider l’amitié historique liant les deux pays et renforcer la coopération dans tous les domaines.

Le président Xi Jinping a, par ailleurs, salué “la position de la Tunisie à l’égard des questions internes chinoises”, réaffirmant, dans le même contexte, “le soutien de la Chine à la Tunisie, à ses choix nationaux” et son “rejet de toute tentative d’ingérence dans ses affaires internes”.

Il a déclaré que la Chine est disposée à continuer de soutenir le développement en Tunisie, à renforcer l’accès des produits tunisiens sur le marché chinois et à développer les opportunités de coopération dans les secteurs de la jeunesse, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

À l’issue de cette séance de travail, une déclaration conjointe a été publiée concernant l’établissement de relations de partenariat stratégique entre les deux pays.

Un déjeuner d’Etat a été offert en l’honneur du président de la République et de son épouse en présence du président chinois Xi Jinping, de son épouse et des membres des délégations des deux pays.

Le président de la République a également déposé une gerbe de fleurs sur le Monument aux héros du Peuple chinois, situé au centre de la place Tian’anmen.