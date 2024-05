Tunisie : L’UGET présente son nouveau bureau exécutif

Le bureau exécutif de l’union générale des étudiants de Tunisie (UGET) a présenté mercredi ses nouveaux membres, lors d’une conférence de presse tenue au siège du syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) soulignant que ce nouveau bureau contribuera au plan national à l’amélioration des conditions sociales des étudiants et à l’incrimination de la normalisation avec l’entité sioniste.

A cette occasion, le président de cette organisation estudiantine Montassar Ben Salem a exprimé sa solidarité avec les journalistes en détention sur la base du décret 54, précisant que le nouveau bureau exécutif oeuvrera à la réhabilitation de l’UGET et à la concrétisation des revendications des étudiants aux fins de préserver l’enseignement démocratique, la réforme de l’enseignement supérieur et l’amélioration de la vie quotidienne des étudiants, outre le renforcement des principes de liberté d’expression, de la presse, de l’action syndicale et politique dans le pays et l’incrimination de la normalisation avec l’entité sioniste.

Il a souligné que la situation au sein de l’université a connu une dégradation au niveau de la liberté d’expression en raison de l’application du décret-loi 54 et l’atteinte à la liberté syndicale, rappelant qu’un nombre d’étudiants à Béja, Sousse, Bizerte et Tunis ont été convoqués devant le conseil de discipline après avoir observé des mouvements de protestation.

Ben Salem a passé en revue les difficultés rencontrées par les étudiants au sein de l’université au niveau de l’enseignement (système LMD), de l’infrastructure des établissements universitaires, du manque de personnel administratif et des agents dans les foyers, précisant que 14 restaurants universitaires seulement parmi la totalité de 74 sont conformes aux normes de qualité.

Il a indiqué que ce congrès qui s’est tenu les 25 et 26 mai à la faculté des sciences de Tunis a été marqué par la participation de 86 pc du nombre total des 963 congressistes et de 267 observateurs adhérents à l’UGET représentants 107 bureaux.

Le président de l’UGET a fait savoir que ce congrès a adopté cinq motions à savoir: politique, règlement intérieur, action syndicale, culture et cause palestinienne qui seront publiées au cours des prochains jours.