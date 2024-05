Prévisions météo en Tunisie pour le jeudi 30 mai 2024

Jeudi 30 mai 2024, le temps en Tunisie sera caractérisé par des nuages ​​dispersés sur l’ensemble du pays.

Le vent soufflera du secteur nord dans le nord et le centre, et du secteur est dans le sud, relativement fort près des côtes et faible à modéré ailleurs. La mer sera agitée au nord et peu agitée ailleurs.

Les températures seront en hausse relative, atteignant entre 25 et 31 degrés Celsius sur les régions côtières et les hauteurs, et entre 32 et 37 degrés Celsius ailleurs, atteignant 40 degrés Celsius dans le sud.