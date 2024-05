Tunisie : Prévisions météorologiques pour aujourd’hui

Le temps sera partiellement nuageux, avec des nuages qui s’épaississent progressivement l’après-midi dans les régions occidentales du Nord et du Centre, avec apparition d’orages accompagnés de pluies.

Le vent sera faible puis modéré. Il se renforcera relativement près des côtes Nord.

La mer sera généralement peu agitée, puis progressivement agitée à localement très agitée au Nord.

Les températures maximales varieront entre 26 et 32 degrés près des côtes et des hauteurs et entre 33 et 37 dans le reste des régions, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie.