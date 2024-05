Gaza : fermeture de l’hôpital koweïtien de Rafah

Un responsable médical palestinien a annoncé lundi la fermeture de l’hôpital koweïtien, l’un des deux hôpitaux encore en activité à Rafah, la ville la plus méridionale de Gaza, en raison de l’opération militaire sioniste sur place.

“Nous annonçons la fermeture de l’hôpital spécialisé du Koweït et le transfert du personnel médical vers l’hôpital de campagne qui se prépare dans les environs”, a déclaré Suhaib al-Hams, le directeur de l’hôpital, dans un communiqué de presse.

Le communiqué mentionne que cette mesure a été adoptée en raison de l’expansion de l’opération militaire de l’armée sioniste à Rafah et de ses attaques délibérées et répétées contre les environs de l’hôpital, la dernière en date ayant visé la porte de l’établissement, entraînant la mort de deux membres du personnel médical.

Dans le même temps, l’hôpital Al-Aqsa de Deir al-Balah, au centre de la bande de Gaza, a averti que l’interdiction par l’armée sioniste de l’approvisionnement en carburant pourrait conduire à une suspension des services de santé dans les quatre prochaines heures.

L’hôpital a signalé dans un communiqué que l’armée sioniste empêchait l’approvisionnement en carburant depuis dimanche.

Le communiqué précise que l’hôpital fournit des soins médicaux et des services de santé à plus de 1.200 malades et blessés, dont 600 patients souffrant d’insuffisance rénale et nécessitant une dialyse. Cependant, leur traitement sera suspendu en quelques heures si le carburant n’était pas fourni et si l’électricité était coupée.

Le communiqué appelle la communauté internationale à faire pression sur l’entité sioniste pour qu’il fournisse 50.000 litres de carburant afin d’assurer le travail du personnel médical pendant les dix prochains jours.