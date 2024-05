Kasserine : découverte du plus grand pressoir romain en Tunisie

La région de Kasserine abrite le plus grand pressoir romain en Tunisie, selon les déclarations de Samira Sahli, professeure de l’enseignement supérieur et directrice de la recherche à l’Institut national du patrimoine, à Mosaïque FM aujourd’hui, lundi 27 mai 2024. Le site archéologique de Henchir El Baqar, dans la délégation de Ayoun du gouvernorat de Kasserine, abrite le plus grand pressoir romain en Tunisie à l’époque ancienne, considéré comme le plus grand du monde romain, ainsi que le plus grand pôle agricole pour la production d’huile d’olive de toutes sortes, dans le “monde romain”.

Sahli a expliqué que Kasserine est la plus grande région du monde romain dans la production d’huile d’olive.

Elle a souligné que le pressoir, considéré comme le plus grand du monde romain, remonte au IIIe siècle après J.-C. et a fonctionné jusqu’à la fin du Ve siècle après J.-C., précisant que l’occupation du site de Henchir El Baqar s’est étendue jusqu’à la fin du VIIe siècle après J.-C.

D’autre part, la responsable de l’Institut national du patrimoine a révélé qu’elle supervise des fouilles sur le site de Henchir El Baqar, dans le cadre d’un partenariat entre l’Institut national du patrimoine, qui a fourni les ressources logistiques et humaines, et la partie espagnole représentée par l’intermédiaire de Fabiola Salvedo Garces, de l’Université “Complutense” de Madrid, indiquant que les fouilles programmées s’inscrivent dans le cadre du projet “Sur les traces de la production d’huile d’olive dans les Hautes Steppes à l’époque ancienne”.