Ibrahim Bouderbala participe à Alger au 36e congrès de l’Union interparlementaire arabe

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Ibrahim Bouderbala, est arrivé, samedi, en Algérie pour participer à la tête d’une délégation parlementaire tunisienne au 36e congrès de l’Union interparlementaire arabe, prévu du 26 au 27 mai courant.

Bouderbala et la délégation l’accompagnant ont été accueillis à l’aéroport international Houari Boumediene par le président de l’Assemblée populaire nationale algérienne (APN), le président de l’Union parlementaire arabe (UIPA), Brahim Boughali et l’ambassadeur de Tunisie à Alger, apprend-t-on d’un communiqué du parlement.

A son arrivée à Alger, le président de l’ARP a tenu à souligner que cet événement parlementaire d’envergure serait une occasion idoine pour échanger les vues et les positions autour de nombre de questions arabes et d’intérêt commun, notamment la question du peuple palestinien frère et sa résistance légitime et héroïque face à la machine de guerre sioniste.

Bouderbala s’est par ailleurs félicité des relations fraternelles « profondes » entre la Tunisie et l’Algérie, et son évolution sans cesse croissante, rappelant à ce propos la visite « réussie » qu’il a effectuée en Algérie en octobre dernier et les perspectives prometteuses qu’elle a offertes à tous les niveaux.