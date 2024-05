Temps partiellement nuageux le matin, avec des passages plus abondants et accompagnés de cellules orageuses l’après-midi sur l’ouest du pays.

Vent du secteur sud, de faible à modéré de 15 à 30 km/h qui sera progressivement plus fort l’après-midi sur les côtes. Mer agitée.

Températures légèrement en hausse, comprises entre 25 et 30 degrés sur les côtes et entre 31 et 39 degrés ailleurs et peuvent atteindre les 42 degrés sur l’extrême sud.