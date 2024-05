Scandale en Égypte : une femme tente de droguer son propre fils pour vendre ses organes !

Un incident choquant secoue l’opinion publique en Égypte Dans un incident qui est le deuxième de ce genre en Égypte, les Égyptiens ont été stupéfaits par les détails d’une affaire choquante impliquant une femme qui envisageait de droguer son jeune fils afin de lui extraire ses organes internes pour les vendre à une mafia du trafic d’organes humains.

Les forces de sécurité de la province de Port-Saïd ont arrêté une femme qui tentait de droguer son fils pour cette fin. Les enquêtes ont révélé qu’elle était divorcée et avait deux enfants, un garçon de 8 ans et une fille de 10 ans. Elle avait contacté un individu via un réseau social, qui achetait des organes et lui avait demandé de filmer son fils nu et d’envoyer des vidéos et des photos de lui. Poussée par cet individu, elle a administré des médicaments pour endormir l’enfant, qui a ensuite souffert d’une grave détresse nécessitant son transport à l’hôpital.

Le personnel médical a découvert que l’enfant avait reçu une dose excessive de sédatifs et a alerté les autorités. La mère a avoué avoir eu l’intention de vendre les organes de son fils à l’individu avec qui elle communiquait en ligne. Récemment, un incident similaire avait secoué la région de Shubra, dans le gouvernorat de Qalyubia, où un enfant avait été retrouvé coupé en deux avec ses organes internes retirés et placés dans un sac à côté du corps, révélant un autre cas de trafic d’organes.