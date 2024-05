Des points de vente pilotes des produits alimentaires subventionnés (semoule, farine, sucre et huile d’olive) seront mis en place dans toutes les délégations de Tunis, a fait savoir le directeur régional du commerce et du développement des exportations de Tunis, Maher Ghribi.

Ces points, qui prendront en considération le pouvoir d’achat du citoyen, mettront également à la vente d’autres produits tels que les conserves alimentaires (Double concentré de tomates, thon, sardines et harissa) au prix de production (prix usine), a-t-il ajouté dans une déclaration à l’Agence TAP.

L’objectif est de protéger davantage le pouvoir d’achat du consommateur, lutter contre le monopole et la spéculation et contrôler les prix, a-t-il expliqué.

L’installation de ces points qui se poursuivra jusqu’à fin juin, peut être prolongée en fonction des résultats d’évaluation du programme, a-t-il ajouté.

Ghribi a fait savoir, par ailleurs, que les services de la direction régionale du commerce ont établi un programme spécifique, jusuq’au 18 de ce mois, pour la distribution de 180 tonnes de sucre.

Ce programme spécifique s’inscrit dans le cadre de l’intérêt accordé pour assurer l’approvisionnement en sucre destiné à la consommation familiale, dans le gouvernorat de Tunis.

Il a rappelé qu’un kg de sucre est vendu au prix de 1400 millimes.

Ghribi a souligné que ce programme a été fixé en coordination avec les services centraux du ministère du Commerce et du développement des exportations, ainsi qu’avec les autorités régionales et locales, conformément à la densité urbaine de chaque délégation.

Le responsable a souligné que le programme a été exécuté par les services du contrôle économique qui assurent directement les opérations de suivi, en termes de transport et de contrôle de la distribution du sucre par les commerçants de gros des produits alimentaires, aux points de vente de détail, ainsi que les opérations de vente au consommateur final, dans toutes les régions. L’objectif, a-t-il dit, est d’éviter les pratiques de monopole et d’augmentation des prix.

Ghribi a également mis l’accent sur le programme de la Direction régionale du commerce dans le gouvernorat de Tunis au cours de la prochaine période, notamment durant l’été, lequel concernera les circuits de distribution des produits de consommation de base et sensibles (légumes et fruits, viandes rouges et blanches, œufs, produits subventionnés, eaux minérales, et boissons gazeuses).