Tunisie – Météo : Prévisions météorologiques pour aujourd’hui

Le temps partiellement nuageux dans la plupart des régions. le vent sera relativement fort puis temporairement fort de 30 à 50 km/h près des côtes nord et centrales. Au sud un phénomène de sable sera à prévoir localement. Le vent sera puis modéré de 15 à 30 dans le reste des régions. La mer sera agitée dans les golfes de Tunis et Hammamet.

Les températures seront relativement élevées, avec des maximales comprises entre 24 et 30 degrés dans les zones côtières du nord, du centre et des hauteurs de l’ouest et entre 33 et 39 dans le reste des régions. Elles vont atteindre 41 au sud avec du sirocco, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie.