La chroniqueuse et actrice Rania Toumi a récemment partagé une nouvelle joyeuse avec ses fans en annonçant sa grossesse lors d’une séance photo spéciale.

Cette annonce a été accueillie avec enthousiasme par ses followers qui ont exprimé leurs félicitations et leurs vœux de bonheur pour cette nouvelle étape de sa vie. Rania Toumi est une personnalité appréciée pour son talent et son charisme, et cette nouvelle a suscité beaucoup d’attention et de soutien de la part de ses admirateurs.