Cours de soutien gratuits pour le baccalauréat organisés par l’OTEF dans 31 établissements éducatifs

L’Organisation tunisienne pour l’éducation et la famille (OTEF) organisera des cours de soutien gratuits au profit des élèves du baccalauréat et ce, du 20 au 30 mai en cours dans 31 établissements éducatifs à travers le pays.

Les cours seront dispensés dans des établissements dans le gouvernorat de Bizerte (à Menzel Bourguiba, Mateur et Sejnane), dans le gouvernorat de Kairouan (à Kairouan ville, Sidi Amor, Bouhajla, Haffouz et à Sbeikha), dans le gouvernorat de Tataouine (à Tataouine et à Ghomrassen), dans le gouvernorat de Nabeul (à Grombalia, Hammamet et Korba), dans le gouvernorat de Kasserine (à Sbeitla, Sbiba, Thala et Feriana) dans le gouvernorat de Tozeur (à Tozeur, Nafta et à Deguèche), dans le gouvernorat de Gabès (à Gabès, Mareth et à El Hamma), dans le gouvernorat de Gafsa (à Metlaoui et à Om Larayess), dans le gouvernorat de Sidi Bouzid (à Regueb) et dans les gouvernorats de Zaghouan, Médenine, Le Kef, Mahdia, Sfax et Monastir.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le président de l’OTEF, Mahmoud Mefteh, a signalé que les cours seront programmés selon les besoins des élèves.

Il a, à cette occasion, appelé les enseignants désireux de donner des cours gratuitement aux élèves à adhérer à cette initiative faisant remarquer que l’OTEF paiera les enseignants qui ne veulent pas se porter volontaires.

Par ailleurs, Meftah a indiqué que les cours seront dispensés à tous les élèves du baccalauréat quel que soit leur établissement.