La Tunisienne Ahlam Douzi honorée par l’ONU pour son leadership en République démocratique du Congo (vidéo)

L’attribution du prix de leadership international 2024 au Commandant Ahlam Douzi est un moment de fierté pour la Tunisie. Le Commandant Ahlam Douzi, membre des forces armées et attachée depuis mai 2021 à la Mission des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), a été honorée lors d’une cérémonie tenue au siège des Nations unies à New York le 7 mai.

Elle a reçu le prix Trailblazer en tant que meilleure contributrice féminine dans le domaine de la justice et de la réforme pour l’année 2024. Cette distinction est attribuée aux femmes des États membres contribuant aux forces de maintien de la paix de l’ONU, qui ont apporté des contributions exceptionnelles et se sont démarquées par leurs efforts lors de l’exécution de leur mandat, contribuant ainsi à briser les stéréotypes de genre et à promouvoir la participation des femmes aux opérations de paix de l’ONU. Ce couronnement d’une Tunisienne par ce prestigieux prix, parmi une liste finale de 100 femmes des missions de paix de l’ONU, témoigne de la confiance renouvelée envers les cadres militaires, de sécurité et judiciaires nationaux au sein des missions de paix de l’ONU, reconnaissant ainsi leurs précieuses contributions au soutien des efforts internationaux pour préserver et renforcer la paix et la sécurité internationales, en particulier en Afrique.