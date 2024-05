Tunisie : Journées nationales de la valorisation de la recherche 2024

Les Journées Nationales de la Valorisation de la Recherche 2024 (JNVR-2024) se tiendront le 15 mai en cours à la Cité des sciences à Tunis (CST).

Selon un communiqué publié jeudi sur la page officielle de la direction générale de valorisation de la recherche relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, étudiants, chercheurs, professionnels, Spin-off/Startup visionnaire ou entreprise leader, sont tous concernés par ces journées.

Cet événement permettra aux participants de découvrir les dernières avancées scientifiques et technologiques, de rencontrer des chercheurs, des innovateurs et des entrepreneurs et de participer à des conférences stimulantes.

Ils pourront également, selon la même source, échanger et partager leurs idées avec des acteurs clés de la recherche et de l’innovation et contribuer au développement de solutions concrètes aux défis de notre société.

Les JNVR-2024, c’est aussi l’occasion unique de booster sa carrière en acquérant de nouvelles connaissances et en tissant des liens, de faire progresser son entreprise en découvrant des innovations de rupture et en nouant des partenariats stratégiques outre la participation à la construction d’un avenir meilleur en soutenant la recherche et l’innovation, lit-on de même source.