Ce soir, le ciel sera partiellement nuageux avec parfois des nuages épais dans la plupart des régions, accompagnés de légères pluies dans le nord du pays.

Les températures nocturnes oscilleront entre 12 et 16 degrés dans le nord et les régions montagneuses, et entre 17 et 21 degrés dans le reste du pays. Le vent sera assez fort à modéré, venant du secteur nord près des côtes et des zones montagneuses, et faible à modéré dans le reste des régions.