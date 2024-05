Real Madrid : Modric et Kroos discutent de leur avenir avec le club

Des médias espagnols ont rapporté que le président du Real Madrid, Florentino Perez, prévoit de se réunir avec les vétérans du club, Luka Modric et Toni Kroos, pour discuter de leur avenir au sein de l’équipe.

Leur entraîneur, Carlo Ancelotti, souhaite conserver ces deux joueurs qu’il considère comme indispensables dans le vestiaire. En fin de contrat en juin 2024, Modric (38 ans) et Kroos (34 ans) pourraient prolonger d’une saison, une tradition au Real Madrid pour les joueurs de 34 ans et plus. Depuis leur arrivée en 2012 pour Modric et en 2014 pour Kroos, ils ont formé, aux côtés de Casemiro, l’un des meilleurs trios de milieu de terrain de l’histoire du club, remportant quatre Ligues des champions en 2016, 2017, 2018 et 2022.