Journée de solidarité avec la Palestine à Tunis

Le Forum Tunisien pour les Droits économiques et sociaux (FTDES), organise, vendredi, au Palais des congrès, à Tunis, une journée de solidarité avec la cause palestinienne et le peuple palestinien dans la bande de Gaza.

C’est ce qu’a indiqué le président du FTDES, Abderrahmen Hedhili dans une déclaration accordée, jeudi soir, à l’Agence TAP.

“Cette journée de solidarité sera marquée par la présence de plusieurs dirigeants palestiniens représentant l’Autorité palestinienne ainsi que plusieurs factions palestiniennes dont le Hamas, le Fatah, le Front populaire et le Jihad islamique”, a-t-il dit.

Le président du FTDES a ajouté qu’à l’issue de la Journée de solidarité, un forum mondial aura lieu samedi et dimanche prochains, avec une participation tunisienne, arabe, européenne et internationale.

Selon les organisateurs de la manifestation, le forum se veut un cadre idoine pour discuter en profondeur des derniers développements de la situation dans les territoires palestiniens occupés, dans le cadre du soutien inconditionnel à la juste cause palestinienne et à la lumière de la guerre génocidaire en marche menée par l’entité sioniste contre le peuple palestinien.

Dans le cadre des préparatifs en prévision de cette manifestation d’envergure, le président du FTDES a annoncé avoir rencontré jeudi le ministre de l’Intérieur, Kamel Féki.

En toile de fond de cette réunion, a-t-il dit, les festivités que le FTDES envisage d’organiser en fin de cette semaine en marge de cet évènement et les dispositifs sécuritaires à déployer par le département de l’Intérieur afin garantir le bon déroulement de cette manifestation et faciliter ainsi l’activité des participants et des délégations conviées.

Pour rappel, plus tôt dans la journée, le ministère de l’Intérieur a publié un communiqué à propos de la réunion tenue entre le ministre de l’Intérieur et le président du FTDES.