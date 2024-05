Les Bahamas et d’autres pays des Caraïbes reconnaissent l’État de Palestine

Les récentes décisions de reconnaissance de l’État de Palestine par les Bahamas, Trinité-et-Tobago, la Jamaïque et la Barbade témoignent d’un soutien croissant à la cause palestinienne dans la région des Caraïbes et au-delà.

Cette reconnaissance officielle par les Bahamas est saluée par le mouvement Hamas comme un pas vers la réalisation des aspirations du peuple palestinien pour la liberté et l’indépendance, face aux défis persistants posés par l’occupation israélienne. Ces initiatives reflètent également l’engagement envers les principes de l’autodétermination des peuples, conformément aux chartes des Nations unies et aux accords internationaux sur les droits civils, politiques, économiques et sociaux. Ces développements laissent entrevoir un élan diplomatique en faveur de la cause palestinienne, avec des indications selon lesquelles d’autres nations de la région des Caraïbes et d’Amérique latine pourraient suivre le pas.