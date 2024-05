Le “Courant populaire” a appelé, lundi, à accélérer la fixation d’une date pour la prochaine élection présidentielle, estimant que la publication du décret réglementant ce rendez-vous électoral permettra, si besoin est, de mettre fin à la polémique autour de cette importante échéance.

Dans un communiqué publié lundi à l’issue de la réunion du comité central du parti, le “Courant populaire” a jugé “indispensable” de respecter le calendrier politique dans la réinstallation des institutions de l’Etat.

Selon Najla Abrougui, membre de l’ISIE, le conseil de l’ISIE devrait se réunir prochainement. Une conférence de presse devrait avoir lieu pour annoncer le calendrier électoral relatif à la prochaine présidentielle.

Par ailleurs, le “Courant populaire” appelle dans un communiqué à accélérer la publication de la loi réglementant le travail et les pouvoirs des conseils locaux et des districts et d’organiser la relation entre l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) et le Conseil National des Régions et des Districts Pour le parti, la Cour constitutionnelle devrait être instaurée avant la prochaine élection présidentielle.