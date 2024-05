Crise à la FTF : la FIFA pourrait intervenir pour résoudre le problème électoral

Suite à l’échec de la Commission électorale de la Fédération tunisienne de football (FTF) à organiser des élections garantissant la formation d’un nouveau bureau, et après le rejet de toutes les listes candidates, il est prévu que la FIFA intervienne pour résoudre ce problème.

L’avocat Mohamed Ali Gharbi a expliqué lors de son intervention dans l’émission “Rekab Sport” aujourd’hui que la FIFA envisage de former un comité de normalisation, comme cela a été le cas précédemment avec les fédérations argentine et tchadienne, afin de vérifier la conformité de la loi électorale de la FTF et de ses règlements. Il a ajouté que la FIFA désignera des personnes de Tunisie et d’ailleurs pour superviser les affaires de la FTF, en s’assurant que les élections ne soient pas biaisées, étant donné l’incapacité de l’actuel bureau de la FTF à organiser les élections.