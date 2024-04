Football – Ligue 1 (5e journée play-off) : Le Stade tunisien et l’US Monastir se neutralisent

Le Stade tunisien et l’Union sportive monastirienne se sont neutralisés en concédant le nul vierge, ce samedi, au stade Hedi Ennaifer du Bardo, pour le compte de la 5e journée play-off du championat de la Ligue 1 du football professionnel.

A l’issue de ce nul, le 3e pour les stadistes et le 4e pour les ussémistes en cinq journées, les deux formations n’engrangent qu’un seul et unique point laissant le leader espératiste filer davantage et des chances plus grandes aux concurrents de recoller.

Les fils du Bardo rejoignent provisoirement le 3e rang avec 6 points, ex aequo avec le Club africain et l’Etoile du Sahel qui s’affronent demain à Sousse, tandis les fils de la capitale du Ribat demeurent seuls dauphin avec 8 points à cinq longueurs du leader espérantiste.

Voici les résultats et le classement:

Samedi 27 avril

Au Bardo:

S Tunisien 0

US Monastir 0

Dimanche 28 avril

A Sousse (15h):

ES Sahel – C Africain

Mercredi 1er mai

A Radès (17h30):

Espérance ST – CS Sfaxien

Classement: Pts J V N P Bp Bc Diff

1- Espérance ST 13 4 3 1 0 5 1 +4

2- US Monastir 8 5 1 3 1 2 2 0

3- C Africain 6 4 1 2 1 1 1 0

4- ES Sahel 6 4 0 3 1 1 2 -1

5- S Tunisien 6 5 0 4 1 1 3 -2

6- CS Sfaxien 4 4 0 3 1 0 1 -1