Football – Ligue des Champions : l’Espérance de Tunis à 90 minutes de la finale

L’Espérance de Tunis est à 90 minutes de la finale de la Ligue des champions d’Afrique de football en affrontant, vendredi à Pretoria, la formation sud-africaine de Mamelodi Sundowns, pour le compte de la demi-finale retour.

Les “sang et or” sont appelés à conserver leur avantage acquis au match aller à Radès (1-0) à travers une bonne gestion du match retour, même leur tache s’annonce difficile face à un adversaire qui va jeter toutes ses forces dans la bataille pour renverser la vapeur et s’assurer une place en finale.

A l’instar du match aller, l’entraîneur portugais, Miguel Cardoso devra trouver l’équation parfaite pour faire face à cet adversaire qui compte parmi les meilleures équipes africaines du moment. Peut-être comptera-t-il sur la même formation ayant disputé le match aller avec quelques changements près au niveau du positionnement des joueurs, sachant que l’entraineur de Sundowns va opter pour l’offensive à outrance.

La prudence est donc de mise face à une équipe qui évoluera sur son terrain et devant son public, même si les Tunisiens ont fait preuve d’une bonne rigueur défensive grâce à une arrière-garde conduite par le jeune gardien Amanallah Memmiche et par le quator Ben Ali-Ben Hmida-Tougay-Merieh, sans oublier la bonne prestation du trio Aholo, Tka et Chaalali, dans la récupération et la relance.

Mais se contenter de défendre risque de coûter cher à l’équipe tunisienne qui doit en revanche conforter son avantage pour se rassurer définitivement en tentant de surprendre Sundowns par des contres rapides comptant dans cela sur le trio Ghacha-Sasse-Rodrigues. Mais elle doit d’abord gagner la bataille du milieu de terrain et fermer les espaces face à l’équipe sud-africaine qui n’aura d’autre choix que de jouer l’offensive pour se relancer.

Le représentant tunisien qui abordera ce match avec le mental au beau fixe et dans de bonnes conditions physiques malgré près de 12 heures de vol, sera confronté à un adversaire, certes épuisé par le long voyage de retour de Tunis, suivi d’un match de championnat mardi, mais qui sera renforcé par deux joueurs clés, à savoir Teboho Mokoena et le Namibien Peter Shalulile qui ont manqué le match de Radès.

La rencontre dont le coup d’envoi sera donné à 19h00, sera dirigé par l’arbitre sénégalais Issa Sy.