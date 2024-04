António Guterres : “le Moyen-Orient est au bord du gouffre”

Le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a déclaré dimanche que “ni la région ni le monde ne peuvent supporter davantage de guerres”, appelant lors d’une réunion du Conseil de sécurité convoquée après l’attaque de l’Iran contre Israël à “la plus grande retenue”.

Guterres a souligné que “le Moyen-Orient est au bord du gouffre. Les peuples de la région sont confrontés à un danger réel de conflit généralisé et destructeur”, affirmant que “le moment est venu de contenir l’escalade” et de “faire preuve de la plus grande retenue”.

L’Iran a lancé une attaque contre Israël en tirant des dizaines de drones et de missiles vers le territoire israélien, en représailles aux frappes contre son consulat à Damas il y a environ deux semaines.

Le commandant en chef des Gardiens de la Révolution iraniens, Hossein Salami, a déclaré que l’Iran avait mené une opération “limitée mais réussie” en frappant les sites qui étaient à l’origine de l’attaque contre son consulat en Syrie. Il a également averti Israël que si ses intérêts étaient attaqués, l’Iran riposterait.

Le porte-parole de l’armée israélienne, Daniel Hajjar, a révélé que des “alliés et partenaires” avaient participé à l’interception des missiles et drones iraniens, ajoutant que l’Iran avait lancé plus de 300 projectiles vers Israël, mais que les défenses aériennes israéliennes avaient réussi à en intercepter 99 %.