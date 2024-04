Football – Ligue 1 (4e journée play-off) : L’USMO pour freiner l’EST et maintenir le suspense

L’US Monastir, dauphin, tentera de freiner l’élan du leader espérantiste pour réduire l’écart qui les sépare et redistribuer les cartes dans la course pour le titre, samedi à monastir, à l’occasion de la 4e journée play-off de la Ligue 1 du football professionnel.

De son côté, le club sang et or espère rentrer avec le quatrième succès de suite en phase play-off et franchir un grand pas vers le sacre, à une semaine de sa demi-finale aller de la Ligue des champions qui l’opposera aux Sud-africains de Mamelodi Sundowns.

Les protégés de Lassaad Jarda qui comptent 6 points de retard sur leur adversaire du jour, seront dans l’obligation de victoire pour maintenir le suspense et rester en course pour le titre, comptant dans cela sur le soutien de leurs supporters et sur un moral au beau fixe affiché après leur dernier succès à Sfax.

En revanche, la mission des Monastiriens ne s’annonce pas aisée face à une équipe qui passe, depuis l’arrivée de son entraîneur portugais Miguel Cardoso, par une période faste aussi bien en championnat qu’en Ligue des champions.

La journée sera ouverte samedi par le clasico CS Sfaxien-Etoile du Sahel qui aura lieu au stade Mhiri et le petit derby de la capitale entre le Club Africain et le Stade Tunisien, sur la pelouse du stade Hammadi Agrebi de Radès.

Le C.Africain, 3e avec 5 points, cherche à remporter son deuxième succès du play-off après celui obtenu face à l’US Monastir, afin de conforter son capital points et conserver ses chances dans la course pour le titre ou la deuxième place qualificative pour la Ligue des champions. De son côté, le Stade Tunisien, 5e avec 4 points, est en quête de sa première victoire en phase play-off et conserver ses chances pour une place africaine.

Le match s’annonce aussi disputé et passionnant entre deux adversaires au niveau égal et deux entraîneurs chevronnés qui se connaissent parfaitement.

Le clasico entre le CS Sfaxien (6e et dernier, 3 points) et l’Etoile du Sahel (3e, 5 points) sera également prometteurs entre deux équipes qui cherchent chacune à décorcher leur premier succès dans cette phase pour atteindre des places qualificatives pour l’une des compétitions extérieures.

Pour atteindre cet objectif, les protégés de Karim Dalhoum qui vient de remplacer Nabil Kouki tenteront de profiter de l’avanatge du terrain et du public malgré une mission difficile devant une formation étoilée cherchant à se relancer dans la course pour reconquérir son public et se rassurer sur le reste de la compétition.

Voici le programme de la 4e journée play-off :

Samedi 13 avril :

Stade de Radès :

C.Africain – S. Tunisien

Stade de Sfax :

CS Sfaxien – Etoilre du Sahel

Dimanche 14 avril

Stade de Monastir :

US Monastir – Espérance de Tunis

Le classement avant la 4e journée :

Classement: Pts J V N P Bp Bc Diff

1- Espérance ST 12 3 3 0 0 4 0 +4

2- US Monastir 6 3 0 1 1 1 1 0

3- C Africain 5 3 1 1 1 1 1 0

4- ES Sahel 5 3 0 2 1 1 2 -1

5- S Tunisien 4 3 0 2 1 1 3 -2

6- CS Sfaxien 3 3 0 2 1 0 1 -1