Football – Ligue 1 (3e J Play-off) : L’Espérance ST remporte le derby de la capitale devant le C Africain 1-0

L’Espérance sportive de Tunis a remporté le derby de la capitale devant le Club africain 1-0 pour le compte de la 3e journée play-off du championnat de la ligue 1 du football professionnel, disputé samedi soir au stade Hamadi Agrébi de Radès.

L’unique réalisation de la rencontre était l’œuvre de l’attaquant brésilien de l’Espérance, Rodrigo Rodrigues, dés la 8e minute de jeu.

A la faveur de ce nouveau succès, les sang et or confortent leur pole position avec 12 points et creusent l’écart sur leur adversaire du jour (7 points) qui essuie son premier revers en play-off et demeure provisoirement deuxième avec 5 points en attendant les deux autres affiches de demain dimanche.

Voici les résultats:

Samedi 16 mars

Stade Hamadi Agrébi:

Espérance ST 1 Rodrigo Rodrigues 8′

C Africain 0

Dimanche 17 mars

Stade Heni Ennaifer (13H30):

S Tunisien – ES Sahel

Stade Taieb Mhiri (21H30):

CS Sfaxien – US Monastir

Classement: Pts J V N P Bp Bc Diff

1- Espérance ST 12 3 3 0 0 4 0 +4

2- C Africain 5 3 1 1 1 1 1 0

3- ES Sahel 4 2 0 1 1 0 1 -1

4- CS Sfaxien 3 2 0 2 0 0 0 0

5- US Monastir 3 2 0 1 1 0 1 -1

6- S Tunisien 3 2 0 1 1 0 2 -2