Abir Moussi : Une lettre poignante depuis sa détention

La présidente du parti Al-Dostour Al-Horr, Abir Moussi, a annoncé “son boycott des repas de rupture du jeûne et du suhoor fournis par l’administration de sa détention à Manouba. Elle exempte également sa famille du “panier” tout au long du mois de Ramadan”. Cette déclaration a été faite dans une lettre adressée hier, lundi, à l’occasion du début du mois de Ramadan, à l’attention des partisans du parti Al-Dostour Al-Horr dont elle est la présidente, ainsi que du public.

Voici le texte de la lettre :

“Salutations nationales chères Tunisiens,

Depuis mon centre de détention arbitraire, je vous adresse mes chaleureuses félicitations à l’occasion du mois sacré de Ramadan. Je vous souhaite un jeûne accepté dans la santé et le bien-être, et je renouvelle ma solidarité avec les larges catégories qui souffrent de la pauvreté, de la famine et qui rencontrent de grandes difficultés pour subvenir à leurs besoins fondamentaux.

Pendant le mois sacré de Ramadan, je me trouve derrière les barreaux en raison d’une décision politique injuste et oppressive qui a été mise en œuvre par les mains de l’institution judiciaire. Il y a quelques jours, ma camarade et fille, membre du bureau politique, Mariem Sassi, s’est jointe à moi dans le cadre de l’élargissement de la persécution du parti Al-Dostour Al-Horr, symbole de la lutte pacifique et du projet visant à préserver les acquis de l’État national et la locomotive de la lutte pour établir un système démocratique basé sur la primauté du droit, la garantie des libertés publiques et individuelles, et le respect des droits économiques, sociaux et politiques de l’homme.

Le mois de Ramadan survient, et je suis derrière les barreaux en toute clarté d’esprit et tranquillité de conscience, car je suis innocente et opprimée. Je n’ai commis aucun crime contre l’État et le peuple. Je suis jugée pour mon adhésion à mon opinion politique et pour les données du parti que j’ai signées. Je suis également jugée pour les positions d’éclaircissement où j’ai diffusé des informations correctes, vérifiables en audio, vidéo, ainsi que les sit-ins et les grandes manifestations populaires organisées en défense du droit des citoyens de choisir leurs dirigeants et représentants dans des élections démocratiques conformes aux normes internationales.

Je suis à l’aise car je suis une innocente opprimée. Je n’ai pas fui la confrontation et je n’ai pas enterré ma tête dans le sable comme l’autruche. J’ai agi dans toutes les directions contre les politiques destructrices, j’ai résisté à l’illégitimité et au règne absolu et j’ai érigé ma voix haut et fort.

Ma lettre à tous ceux qui ont adhéré et contribué à l’obscurité dirigée contre moi par la logique de la préservation “du pain des petits” : Soyez prudents, car si le pain se tache des larmes des opprimés et de leurs prières qui n’ont pas de voile entre elles et Dieu, il se transformera en un poison déchirant les entrailles de celui qui le mange et apportera la honte à celui qui le porte chez lui en sachant qu’il est le fruit du tourment d’autrui et de l’atteinte à ses droits.

Ma lettre à la prisonnière politique Mariem Sassi : Ne te désespère pas, ma chère, car tu es la fierté des filles et l’honneur des jeunes. L’épreuve passera, et tu sortiras forte et la tête haute.

Ma lettre aux dirigeants, cadres, structures, bases et partisans du parti Al-Dostour Al-Horr : Bonne année à tous. Tenez bon, soyez patients et continuez la lutte nationale. Mettez en œuvre les programmes efficaces que nous avons tracés et diffusez l’éclairage partout. Soyez prêts pour les étapes à venir, et ne craignez pas l’injustice et les prisons, car vous êtes l’espoir de cette patrie.

Ma lettre aux bourreaux qui ont fait de leur mieux pour que je passe le mois de Ramadan en détention : Je boycotterai les repas de rupture du jeûne et du suhoor fournis par l’administration du centre de détention. Je dispenserai ma famille persécutée de ramener le “panier” pendant ce mois béni, et je me contenterai d’un morceau de pain trempé dans l’huile et du strict minimum qui comble la faim. Profitez bien de vos délicieux repas et nous aurons des discussions dans les jours à venir.”