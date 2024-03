Le jeûne du Ramadan soutient la santé, selon l’OMS

La santé et le jeûne sont au cœur des préoccupations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) lors du mois sacré du Ramadan.

L’OMS affirme que le jeûne peut soutenir la santé, notamment en renforçant le système digestif et en améliorant son efficacité. Ce mois est également considéré comme une opportunité pour adopter des habitudes alimentaires saines qui favorisent une perte de poids régulière, améliorant ainsi la santé et le bien-être général. L’OMS recommande de ne pas trop manger pour éviter les problèmes digestifs, privilégiant plutôt une alimentation équilibrée et riche en légumes, vitamines, minéraux et fibres. De plus, il est conseillé de manger lentement et en petites quantités pour favoriser une meilleure digestion et éviter la prise de poids.

Enfin, l’OMS encourage également à maintenir une activité physique modérée pendant le Ramadan pour une meilleure santé globale.