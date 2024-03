Football – LCA (6e J/Gr C) EST-Al Hilal Omdurman 1-0 : Les déclarations après match

Voici les déclarations des entraîneurs de l’Espérance sportive de Tunis et d’Al Hilal Omdurman, à l’issue du match de la 6e et dernière journée de la phase de poules (Groupe C), remporté, samedi soir, au stade Hamadi Agrébi de Radès par l’Espérance ST 1-0:

Miguel Cardoso (entraîneur de l’Espérance ST): “C’était un match difficile et pour nous, c’était l’occasion de confirmer la performance satisfaisante que nous avons livrée contre l’Etoile du Sahel lors de la journée précédente.

Nous n’avons pas excellé dans les statistiques globales du match, mais en termes de motivation et de réalisme, nous avons atteint le plus important et réussi à nous qualifier pour le prochain tour. Le match d’aujourd’hui a confirmé que les performances de l’équipe peuvent s’améliorer à l’avenir.

Nous avons réussi à surmonter les périodes critiques que nous avons traversées, en particulier en deuxième mi-temps, ce qui est normal dans des rencontres aussi cruciales, car Al Hilal du Soudan était un adversaire difficile, et en football, on ne peut pas ignorer l’adversaire et sa capacité à créer des difficultés. Le plus important pour nous est que nous avons joué un match équilibré en défense et en attaque et nous devons continuer à travailler pour préparer les prochains paris car nous ne pensons pas au nom de notre adversaire en quart de finale de la compétition continentale, mais toutes nos pensées vont au prochain match qui nous attend en championnat contre le Stade Tunisien”.

Florent Ibenge (entraîneur d’Al Hilal Omdurman): “Nous avons joué un mauvais match car nous n’avons pas réussi à imposer notre style de jeu, surtout en première mi-temps où nous n’avons pas pu nous créer d’occasions de but. Nous avons essayé de nous améliorer en deuxième mi-temps et d’élever le niveau de jeu, mais nous n’avons pas eu la volonté d’attaquer. Je pense que c’est l’aspect mental qui a fait la différence dans le match d’aujourd’hui, car les matchs importants nécessitent des joueurs expérimentés et le manque de matchs pour Al Hilal Soudan en raison de la suspension du championnat local a beaucoup nui à l’équipe”.