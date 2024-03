Football – Coupe de la CAF : le C.Africain dans l’obligation de victoire

Le Club Africain sera dans l’obligation de victoire face aux Angolais d’Academica Lobito, dimanche à Radès, pour espérer se qualifier pour les quarts de finale de la coupe de la Confédération de football, à l’occasion de la 6e et dernière journée de la phase de poule (groupe C).

Le représentant tunisien occupe la deuxième place du groupe avec 9 points ex aequo avec Rivers United du Nigeria, derrière Dreams United du Ghana (12 points), tandis que Academica Lobito ferme la marche avec 0 point. Les deux premiers se qualifient en quarts de finale.

Pour son deuxième match sous la conduite de mondher Kebaier, le club rouge et blanc tentra de se rattraper après sa défaite concédée dimanche dernier au Ghana (1-0) lui coûtant la première place du groupe et le contraignant à la victoire lors de cette journée de clôture pour s’assurer l’une des deux places qualificatives pour les quarts de finale, indépendamment du résultat de l’autre match du groupe.

Le représentant tunisien qui nourrit l’espoir cette saison d’un exploit continental après plus d’une trentaine d’années, tentera de poursuivre sa série de bons résultats sur son terrain et devant son public.

Malgré l’absence de Ghaith Seghaier pour des raisons de santé, la formation clubiste pourra enregistrer le retour de Ahmed Khalil, rétabli de sa blessure, ce qui renforcera le milieu de terrain, tandis que le compartiment offensif sera composé du Nigérian Kingsley Eduwo, meilleur buteur, de Bassem Srarfi et de l’Algérien Taieb Meziani, avec Hamdi Labidi à la pointe de l’attaque.

La formation clubiste qui part largement favorite pour remporter ce match, est néanmoins appelée à rester vigilante et concentrée face à son adversaire qui jouera sans pression puisqu’il a perdu tout espoir de se qualifier.

En cas de victoire, les Clubistes doivent attendre le résultat de l’autre match opposant les Nigérians de Rivers qui comptent le même nombre de points avec le C.Africain (9 pts) aux Ghanéens de Dreams, leader avec 12 points, pour se fixer sur son classement. En cas de défaite de Dreams, le représentant tunisien pourra terminer en tête du groupe et disputer le match retour des quarts de finale à domicile.

Cinq équipes, rappelle-t-on, ont déjà composté leur billet pour le prochain tour, à savoir l’USM Alger (Groupe A), Zamalek d’Egypte et Abou Slim de Libye (Groupe B), RS Berkane du Maroc et Stade Malien (Groupe D).

Les trois dernières places se joueront entre Modern Future d’Egypte (8 points) et Al Hilal Libyen (6 points) pour le groupe A, et entre le trio du groupe C : Dreams (12 points), C.Africain (9 points) et Rivers United (9 points).