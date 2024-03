L’indignation d’Edgar Morin : un cri contre l’inaction face au carnage à Gaza (Vidéo)

Le philosophe et sociologue français Edgar Morin a exprimé son indignation lors du Festival du livre africain de Marrakech, dénonçant le silence du monde, des États-Unis, des États arabes et européens face à la tragédie à Gaza. Il a invité à témoigner de la situation sur place, soulignant que c’est “la seule chose qui reste”.

Morin a critiqué la colonisation et le carnage massif perpétrés contre le peuple palestinien, déclarant : “Je suis indigné par le fait que ceux qui représentent les descendants d’un peuple qui a été persécuté puissent non seulement coloniser tout un peuple, le chasser en partie de sa terre et se livrer à un carnage massif.” Ses mots ont résonné dans le monde entier et ont été largement partagés sur les réseaux sociaux.

Jean-Luc Mélenchon a également salué son discours, affirmant que Morin “pense et parle juste pour le compte de tous ceux à qui il reste un sentiment humain face au génocide à Gaza”.