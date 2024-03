La Fondation Fida rend hommage aux familles des martyrs de l’épopée de Ben Guerdane

La Fondation « Fida » a rendu hommage, au cours d’une cérémonie organisée, samedi, à Tunis, aux familles des martyrs de la bataille de Ben Guerdane, plus connue par « l’épopée de Ben Guerdane », qui a eu lieu le 7 mars 2016.

Le 7 mars 2016 à l’aube, les habitants de la région de Ben Guerdane, sud-est de la Tunisie, à 32 kilomètres de la frontière tuniso-libyenne, se sont réveillés dans la douleur après une attaque terroriste contre leur ville.

Des groupes terroristes ont attaqué simultanément une caserne militaire et deux districts de la sûreté et de la Garde nationale de Ben Guerdane.

Les formations sécuritaires et les terroristes ont réduit à néant ces groupes terroristes. Les affrontements ont fait 50 morts dans les camps des assaillants et 22 martyrs parmi les sécuritaires et militaires.

Aussi, sept civils sont tombés en martyrs, lors de cette épopée.

A cette occasion, le président de « Fida », Ahmed Jaâfer a souligné que l’objectif de la commémoration de cette bataille est d’adresser un message fort aux forces obscurantistes et de mettre en valeur les sacrifices des forces armées.

Les familles des martyrs Abdelkrim Jarie, Boulaâres Raddaoui, Houcine Mansouri, Ramzi Zrelli, Abdelbasset Merli, Abdelaâti Abdelkbir, Abdessalem Saâfi, Mohamed Afif, Mehdi Chamlani, Imed Msaoura, Sofien Hamad, Mohamed Yassine Soltani et Ghaîth Guetif ont assisté à la cérémonie pour y recevoir les honneurs.

Par ailleurs, Ahmed Jaâfer a assuré que les programmes de soutien aux familles des martyrs des institutions sécuritaire et militaire sont en différentes phases de mise en œuvre.

Ces programmes ne se contentent pas d’apporter un soutien matériel aux familles des martyrs de la patrie, a-t-il ajouté.

Il a, dans ce contexte, rappelé que vingt et une familles de martyrs d’opérations terroristes, de l’institution militaire, ont reçu lors, d’une cérémonie tenue, mercredi, à Tunis, les cartes électroniques relatives aux bourses d’études de leurs enfants.

Il a fait noter que la Fondation œuvre à appliquer l’article 18 du décret n° 2022-957 du 22 décembre 2022, fixant l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la Fondation Fida, qui prévoit de poursuivre les parcours professionnels des martyrs des institutions militaire et sécuritaire.

Il a ajouté que ce décret prévoit d’autres privilèges aux enfants des martyrs de l’Armée nationale et de l’institution sécuritaire, dont le droit au logement public, les bourses scolaires et les services de sécurité sociale.

Créé en vertu du décret n°20 du 9 avril 2022, la Fondation Fida a pour objectif de prendre en charge les familles des martyrs et blessés de la Révolution et des opérations terroristes parmi les différents corps de l’institution sécuritaire et militaire.